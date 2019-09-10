معهد الحسن الثاني للزراعة على صفيح ساخن

يعيش معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط حالة من التوتر مع بداية الدخول الجامعي، بسبب رفض الطلبة التوقيع على “التزام”، مقابل حصولهم على غرفهم في الإقامة الداخلية.

ويتعلق الأمر بأزيد من 1000 طالب يرفضون توقيع التزام يقر برضاهم عن وضعية إقامتهم والمرافق التي تتضمنها، وهو التزام غريب، يقول الطلبة، لأن إدارة المعهد تعرف بأن الغرف والمرافق ليست في وضعية جيدة، إذ كانت محل احتجاج الطلبة السنة الماضية، وإضراب دام شهرا.

أكثر من هذا، احتج الطلبة العام الدراسي الماضي على إرغامهم لاجتياز الامتحانات في قاعات مهددة بالانهيار بعد سقوط أحد الأسقف. ويقول الطلبة إن المعهد أصبح مهملا، إذ لا تركز إدارته سوى على المناطق الخضراء، كما تم منع الطلبة من استعمال بابه الرئيس ودفعهم لاستعمال باب خلفي غير آمن. ولحد الآن، يرفض الطلبة التوقيع على التزامهم بالرضا بالغرف والمرافق، وحددت لهم الإدارة تاريخ 12 شتنبر كآخر أجل، وينتظر أن يتطور الأمر إلى التصعيد.