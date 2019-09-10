بسبب إحضاره “بلطجية” لندوة الفريق.. “الطاس” يطالب السلطات ووزير الداخلية بوقف ممارسات رئيس مقاطعة عين السبع – اليوم 24 Loading ... Loading ... بسبب إحضاره “بلطجية” لندوة الفريق.. “الطاس” يطالب السلطات ووزير الداخلية بوقف ممارسات رئيس مقاطعة عين السبع – اليوم 24

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