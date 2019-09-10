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ترامب يتفاخر بتسريحة شعره

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تفاخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال خطاب ألقاه في ولاية كارولينا الشمالية بتسريحة شعره، حيث قال مازحا إنها أفضل من تسريحة معظم أقرانه.
وأعرب ترامب في خطاب أمام مؤيديه، عن أسف أن الصالة لم تكن كبيرة ما فيه الكفاية، لتسع جمهوره الكبير، وأشار إلى أنه كان جاهزا للوقوف تحت المطر وتبليل شعره من أجل إجراء الحدث في مكان ملائم أكثر، بحسب ما نقلته صحيفة "ذي هيل".

وقال ترامب: "انظروا هذا هو شعري، وربما أن لا يكون جميلا جدا، لكني أقول لكم، إنه أفضل من شعر معظم أصدقائي من نفس الفئة العمرية".

فاجأ ترامب الأمريكيين، في يونيو/حزيران، بتسريحة شعر جديدة، عند زيارته الرسمية إلى بريطانيا، حيث كان شعره مصففا إلى الخلف.

وغالبا ما تثير قصة شعر ترامب غير الطبيعية السخرية بين مواطنيه وفي الخارج، فهو يحاول جاهدا لإخفاء صلعته، بالإضافة إلى ذلك يثير لون جلد ترامب جدلا كبيرا أيضا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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