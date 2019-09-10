ترامب يتفاخر بتسريحة شعره

تفاخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال خطاب ألقاه في ولاية كارولينا الشمالية بتسريحة شعره، حيث قال مازحا إنها أفضل من تسريحة معظم أقرانه.
وقال ترامب: "انظروا هذا هو شعري، وربما أن لا يكون جميلا جدا، لكني أقول لكم، إنه أفضل من شعر معظم أصدقائي من نفس الفئة العمرية".
فاجأ ترامب الأمريكيين، في يونيو/حزيران، بتسريحة شعر جديدة، عند زيارته الرسمية إلى بريطانيا، حيث كان شعره مصففا إلى الخلف.
وغالبا ما تثير قصة شعر ترامب غير الطبيعية السخرية بين مواطنيه وفي الخارج، فهو يحاول جاهدا لإخفاء صلعته، بالإضافة إلى ذلك يثير لون جلد ترامب جدلا كبيرا أيضا.
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