صحيفة ألمانية تدعو الاتحاد الأوروبي إلى وضع خطوط حمراء لإيران

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الثلاثاء 10 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 ـ متابعات

دعت صحيفة ألمانية، الاتحاد الأوروبي، إلى رسم "خطوط حمراء" لإيران حتى لا تتخطى حدود تخصيب اليورانيوم.



وأكدت صحيفة "دي تسايت" الألمانية، أن التكتل الأوروبي يجب أن يهدد طهران بعقوبات اقتصادية حتى تتراجع عن سياساتها الحالية.

ولفتت الصحيفة إلى أن "إيران تتحلل من الاتفاق النووي خطوة خطوة"، مضيفة أن "قرار إيران قبل أيام، تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة لزيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب، خطوة كبيرة على طريق التحلل من الاتفاق".

وأضافت: "إيران تحاول استغلال الخلاف بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية".

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وتابعت قائلة "الحرس الثوري الإيراني أكثر المستفيدين من الوضع الراهن، لأنه بات بإمكانه إعادة إطلاق البرنامج النووي".

وزادت الصحيفة: "وبالنسبة للأوروبيين، وخاصة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، حانت لحظة القرار" متابعة: "الحكومة الإيرانية تمارس الضغوط على الدول الثلاثة، ما يضعها في مأزق".

وقالت: "الإيرانيون يريدون المليارات مقابل الالتزام بالاتفاق النووي، لكن الأوروبيين ليس بإمكانهم دفع هذه الأموال لأنهم سيقعون تحت طائلة العقوبات الأمريكية".

وطالبت الصحيفة، الاتحاد الأوروبي، "برسم خطوط حمراء لإيران، وهي عدم تجاوز نسبة معينة لتخصيب اليورانيوم ولتكن ٢٠٪؜، مع تهديد طهران بعقوبات اقتصادية أوروبية".

وختمت الصحيفة تقريرها بالقول: "أوروبا، وبالأخص ألمانيا وفرنسا، مطالبة ببناء درع صاروخي دفاعي"، مضيفة "يجب أن يكون هذا الدرع قادرا على صد الهجمات الصاروخية الإيرانية في خلال ١٠ أو ١٥ سنة".