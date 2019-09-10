شكرا لقرائتكم جديد انفجار مخزن الحشد بالأنبار.. مسؤول يتهم الدرون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد مسؤول رفيع المستوى في حكومة الأنبار المحلية أن انفجار مستودع الحشد الشعبي الذي وقع ليل الإثنين في الأنبار ناجم عن استهداف طائرة مسيرة لمخزن أسلحة، بحسب ما نقلت عنه قناة السومرية الثلاثاء.

وكان مراسل العربية أكد في وقت سابق أن ضابطاً عراقيا تحدث عن احتمال أن تكون طائرة مسيرة قصفت الموقع.

يذكر أن مخازن عدة للحشد الشعبي تعرضت خلال الأسابيع الماضية لضربات غامضة. وفي حين اكتفت الحكومة بفتح تحقيق، اتهم بعض قيادات الحشد إسرائيل والولايات المتحدة بالضلوع بتلك الهجمات

