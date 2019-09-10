شكرا لقرائتكم الرئيس التنفيذي لأرامكو: الطرح المحلي أولي ومستعدون لإدراج دولي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد أمين الناصر، رئيس شركة أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، أن الطرح الأولي لأسهم الشركة سيكون قريباً جداً، لكن القرار النهائي بخصوص توقيته ومكانه في يد الحكومة.

وأضاف في تصريحات لرويترز، أن الشركة مستعدة للإدراج حين يقرر المساهمون ذلك.

وبين أن الإدراج المحلي هو إدراج أولي، مشدداً على أن أرامكوا مستعدة للإدراج في الخارج.