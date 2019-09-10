شكرا لقرائتكم مولود أبل الجديد يبصر النور.. آيفون 11 بـ 3 كاميرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تتجه أنظار محبي هواتف أبل، اليوم الثلاثاء، إلى الحدث الأبرز الذي أعلنت عنه الشركة الأميركية سابقاً، ألا وهو الكشف عن المولود الجديد من الهواتف الذكية.

وككل عام، ستطلق الشركة هاتف آيفون 11 الجديد خلال مؤتمرها السنوي الذي يعقد في المبنى الرئيسي للشركة العملاقة في مجال التكنولوجيا في كوبرتينو بكاليفورنيا، حيث سيشاهد عشاق تلك الشركة مجموعة كاملة من المنتجات الجديدة.

وتوقعت عدة تقارير ومواقع مهتمة بالتكنولوجيا أن تكشف الشركة عن "آيفون 11" أو "آيفون برو"، فضلاً عن نسخة أقل ثمناً.

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3 كاميرات

إلى ذلك، أفادت تلك التقارير بأن النماذج الثلاثة الجديدة من الهواتف ستحمل تحديثات جديدة للأجهزة التي كشفت عنها العام الماضي.

كما سيحمل اثنان من الهواتف التي سترى النور اليوم، ثلاث كاميرات في الخلف. ويتوقع أن تدخل الشركة ألواناً جديدة على الهاتف الوليد، منها اللون الأزرق الفاتح.

كما أشيع عن وجود تحسينات في استهلاك البطارية وميزة التعرف على الوجوه.