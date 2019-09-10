قرية غربي ألمانيا تنتخب عضوا من حزب للنازيين الجدد رئيسا لمجلسها

ذكرت وكالة "رويترز" أن "اداريين في قرية المانية انتخبوا بالاجماع عضوا في حزب للنازيين الجدد ليكون رئيس مجلس قريتهم، لأنه كان المرشح الوحيد لهذا المنصب، مما أدى لاعتراضات من سياسيين طالبوا بإلغاء التصويت".
واضافت: "واختار 7 هم أعضاء مجلس قرية فالدسيدلونج الصغيرة قرب فرانكفورت في ولاية هيسه غرب البلاد، شتيفان ياجس، المنتمي لـ"لحزب القومي الديمقراطي" ليصبح رئيسا للمجلس"، لافتة الى أنه "ومن بين الأعضاء الذين اختاروا ياجس في اجتماع عقد الأسبوع الماضي من ينتمون لحزب "الاتحاد الديمقراطي المسيحي"، الذي تنتمي له المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وممثل تركي الأصل من الحزب الديمقراطي الاشتراكي المنتمي ليسار الوسط، وأعضاء من حزب الديمقراطيين الأحرار الليبرالي"، مؤكدة أن "الاحزاب الثلاثة التي التي ترفض العمل مع الحزب القومي الديمقراطي دانت اختيار ياجس".
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