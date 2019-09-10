رئيسة هونغ كونغ تحذر واشنطن من أي تدخل في الأزمة السياسية

حذرت رئيسة السلطة التنفيذية في ​هونغ كونغ​ ​كاري لام​، ​واشنطن​ من أي تدخل في الأزمة التي تهز المستعمرة البريطانية السابقة، في حين حض المتظاهرون المطالبون بالديموقراطية الولايات المتحدة على تشديد الضغوط على بكين.

وتشهد هونغ كونغ منذ ثلاثة أشهر موجة ​احتجاجات​ وتظاهرات شبه يومية غير مسبوقة منذ عودتها إلى الصين عام 1997، ما يطرح تحديا كبيرا لبكين وحكومة المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

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