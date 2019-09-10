بوغدانوف: التقارير عن أن سوريا مدينة لروسيا بـ3 مليارات دولار هراء في هراء

نفى المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية، ​ميخائيل بوغدانوف​، صحة التقارير الإعلامية التي تتحدث عن أن ​سوريا​ مدينة ل​روسيا​ بـ 3 مليارات ​دولار​.

وأكد نائب وزير الخارجية في حديث صحفي أن دمشق مدينة ل​موسكو​، لكنه أشار إلى أن المبلغ المذكور لا علاقة له بحجم الدين الحقيقي.

وفي وقت سابق نشرت صحيفة Times البريطانية خبرا مفاده أن الرئيس الروسي، ​فلاديمير بوتين​، يطلب من نظيره السوري، ​بشار الأسد​، دفع مبلغ قدره 3 مليارات دولار لتسديد دين ما.