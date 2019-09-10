القوات الروسية تستلم مروحية "إلكترونية"

أفاد ممثل شركة التقنيات الإلكترونية الروسية فلاديمير ميخييف، لـ"سبوتنيك" أن مروحية "مي-24بي" تعود إلى مالكها بعد تحديثها"، لافتا الى أن "اسم المروحية تغير بعد إتمام العملية التحديثية إلى "مي-24بي-1إم" وأصبحت "رقمية" وفقا لممثل الشركة الذي أشار إلى أن المروحية أصبحت رقمية بعد تغيير 90 في المائة من إلكترونياتها الخاصة بقيادة المروحية والملاحة والاتصال وإدارة الأسلحة وتم تزويدها بالطيار الآلي الجديد الذي يقودها منذ الإقلاع حتى الهبوط ويبحث عن الأهداف ويحدد هويتها"، مضيفا: "الوحدة التي استلمت مروحية "مي-24بي-1إم" ستقوم باختبارها طيلة عام تقريبا".
هذا وبدأت القوات المسلحة الروسية تستلم مروحيات "مي-24" منذ عام 1976، ولا تزال تملك حوالي 100 منها وتقرر تحديثها لكي تظل في الخدمة.
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