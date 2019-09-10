الرئيس عون عرض مع شينكر التطورات الاخيرة

التقى ​الرئيس ميشال عون​ مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ​ديفيد شينكر​، الذي اطلعه على طبيعة مهمته في ​لبنان​ وعدد من دول المنطقة وتداول معه في العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، اضافة الى التطورات الاخيرة

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