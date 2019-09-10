عبدالله:لاعطاء مجلس الخدمة المدنية الغطاء المطلوب لإنجاز مهمته

رأى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "الجهة الوحيدة، المولجة قانونا، تحديد الفائض أو الحاجات في إدارة ​الدولة​، هي ​مجلس الخدمة المدنية​. فلنعطي هذه المؤسسة الغطاء المطلوب لأنجاز هذه المهمة، ولنحترم قراراتها، حفاظا على الكفاءة في الوظيفة العامة، والعدالة الحقيقية بين الناس".

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