لفت السابق لرئيس ​مجلس النواب​ ​فريد مكاري​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "‏الأمين العام ل​حزب الله​ ​السيد حسن نصرالله​ قالها بنفسه: نخوض بقيادة ​إيران​ معركة كبرى، وقائد مخيمنا هو خامنئي". وتوجه إلى السيد حسن نصرالله، قائلا :"اللبنانيون لا يريدون اصلا خوض معارك لا تعنيهم، بل يتطلعون إلى الاستقرار، ولا يريدون أن يكونوا في أي مخيم. وإذا كان لا بد من معركة، دفاعا عن بلدهم فقط، فلا يقبلون قائدا لها إلا دولتهم".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مكاري لنصرالله:اللبنانيون لا يقبلون قائدا لمعركتهم الا دولتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.