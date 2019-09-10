النشرة: سماع اصوات انفجارات ضخمة في عمق مزارع شبعا

أفاد مراسل النشرة في حاصبيا ان يسمع بين الحين والاخر دوي ​انفجارات​ ضخمة في عمق مرزاع شبعا يتردّد صداها داخل قرى ​العرقوب​ دون ان يعرف مصدرها، الا ان بعض المصادر توقعت انها قد تكون ناجمة عن تدريبات عسكرية للجيش الاسرائيلي، داخل المزارع وفي ​هضبة الجولان​.

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