104 آلاف سيارة بيعت فقط منذ بداية السنة وتضررت معظم العلامات

يواصل سوق السيارات الجديدة أداءه السيئ لشهر إضافي، آخر ما يعطي الانطباع بأن تكون مبيعات هذه السنة الأسوأ مقارنة مع السنوات الأخيرة التي عرفت نموا استفادت منه جميع الشركات العاملة في القطاع.

وحسب البيانات الصادرة عن الجمعية المغربية لمستوردي وموزعي السيارات بالمغرب، فقد سجل شهر غشت الماضي تراجعا في مبيعات العربات الجديدة لتستقر في ما مجموعه 10 آلاف و213 سيارة مقابل 11 ألفا و373 سيارة بيعت في الفترة نفسها من السنة الماضية.

البيانات الصادرة عن الجمعية تشير أيضا إلى أن المبيعات المجمعة للفترة بين يناير وغشت الماضي سجلت تراجعا بواقع 10.37 في المائة لتستقر في 104 آلاف و16 عربة عند متم غشت، وهو الأداء الذي يثير قلق المهنيين، على اعتبار أن فترة الصيف لم تسجل أي نمو حتى بالنسبة للعلامات التي تحتل مراتب أولى.

وبحسب العلامات، فقد سجلت مبيعات علامتي رونو وداسيا تراجعا على التوالي بنسبة 14 و7.5 في المائة، مع تسجيل استحواذهما على نسبة تصل إلى 42.81 في المائة من حصص السوق.

وسجلت علامة داسيا مبيعات في شهر غشت بلغت 3 آلاف و94 عربة، ما يرفع مبيعاتها منذ بداية السنة إلى 29 ألفا و102 سيارة. كما سجلت رونو مبيعات في غشت بلغت 1413 سيارة، و15 ألفا و430 سيارة خلال الأشهر الثمانية من السنة.

في الرتبة الثانية من حيث المبيعات، حلت العلامة الكورية الجنوبية هيونداي، بمبيعات إجمالية في حدود 680 سيرة في غشت و7344 مند بداية السنة، ما مكنها من حصة سوق في حدود 7.06 في المائة مع تسجيل تراجع بنسبة تصل إلى 2.17 في المائة.

Advertisements

وخلف هيونداي حلت العلامة الفرنسية الثانية بوجو بمبيعات إجمالية بلغت 7244 سيارة ضمنها 533 سيارة لشهر غشت الماضي. مع ملاحظة أنها حققت نموا في المبيعات بنسبة بلغت 9,26 في المائة، ما مكنها في حصة سوق في حدود6.96 في المائة.

في الرتبة الخامسة نجد العلامة الألمانية فولسفاغن التي سجلت مبيعات إجمالية في حدود 5963 سيارة ضمنها 673 سيارة في غشت الماضي.

وحسب البيانات، فقد تراجعت حصة العلامة الألمانية بنحو 23.05 في المائة، مع حصة سوقية في حدود 5.73 في المائة.

وبمبيعات بلغت في شهر غشت 492 سيارة ومنذ بداية السنة 5483 سيارة، احتلت العلامة الفرنسية ستروين الرتبة السادسة بنمو مهم قدره 33.02 في المائة، ما مكنها من حصة سوق في حدود 5.27 في المائة.

الأداء السيء لهذه السنة انعكس على عدد كبير من العلامات التي فقدت حصصا مهمة من المبيعات ومعها حصص السوق، ومن ضمن هذه العلامات فياط التي فقدت نسبة 29.92 في المائة من المبيعات التي تراجعت إلى 4640 عربة، متبوعة بعلامة فورد التي فقدت 36.19 في المائة بمبيعات في حدود 4177 عربة فقط.