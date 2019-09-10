اخبار العالم

ميسي يخطف جائزة من فان دايك وكريستيانو

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

القدس - بواسطة محمد عز العرب - خطف نجم الإسباني، ليونيل ، جائزة جديدة من الثلاثي نجم يوفنتوس الإيطالي، ، نجم الإنجليزي فيرجيل فان ديك ونجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي.

وحصد ميسي جائزة التميز في الأداء الرياضي السنوي، والتي تمنحها شبكة "ESPN" العالمية.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ميسي توج بهذه الجائزة متفوقًا على لاعبين مهمين بحجم رونالدو وفان دايك ومبابي.

Advertisements

وأشارت الصحيفة، إلى أن حفل توزيع الجوائز كان في مدينة لوس أنجلوس الأميركية، ولم يكن ميسي حاضرًا،

وحصد أيضًا عددًا من اللاعبين جوائز مثل بطلة العالم أليكس مورجان، سام كير، وزلاتان إبراهيموفتش.

يُذكر أن ميسي خسر جائزة أفضل لاعب في أوروبا لصالح فان دايك، وسيستمر الصراع على جائزة "ذا بيست" التي يُصدرها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وينافسه عليها المدافع الهولندي ورونالدو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميسي يخطف جائزة من فان دايك وكريستيانو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا