مقتل 16 عنصرا من طالبان في غارة بمدينة غزنة الأفغانية

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العين الإخبارية - وكالاتالثلاثاء 2019/9/10 09:01 ص بتوقيت أبوظبي
عناصر من حركة طالبان - أرشيفية
أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، الثلاثاء، مقتل 16 عنصرا من حركة طالبان بينهم قيادي في غارة جوية بمدينة غزنة جنوب غربي العاصمة كابول.
يأتي ذلك بعد ساعات إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن قررت وقف المفاوضات مع حركة طالبان.
وكان ترامب قد قام بإلغاء مفاوضات السلام مع طالبان، الأحد، بعد تبنيها هجوماً أودى بحياة 12 شخصاً بينهم جندي أمريكي.
وأكد ترامب أن واشنطن كثّفت ضرباتها ضد "أعدائها" في أفغانستان خلال الأيام الأخيرة بدرجة غير مسبوقة منذ عشر سنوات.
وتكثف حركة "طالبان" من عملياتها وهجماتها المسلحة ضد الحكومة الأفغانية والقوات الأجنبية الموجودة في البلاد بهدف تحسين وضعها التفاوضي للتوصل إلى اتفاق سلام يمهد الطريق لمشاركة طالبان في الحكومة المقبلة.
وتفيد الأرقام التي أوردتها بعثة حلف شمال الأطلسي "الدعم الحازم" التي تقودها أمريكا في أفغانستان بأن الحكومة كانت تسيطر في الأشهر الأخيرة من عام 2018 على 226 منطقة من أصل 407 مناطق أو تؤثر فيها، أي ما يعادل 55,5% من البلاد.
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