الحشد الشعبي بصواريخ روسية.. توريط إيراني للعراق في الحرب مع أمريكا

لم تكن زيارة رئيس هيئة مليشيات الحشد الشعبي فالح الفياض إلى موسكو، بداية سبتمبر/أيلول الحالي، زيارة اعتيادية، بل جاءت بأوامر من طهران لشراء منظومة (إس ٤٠٠) الصاروخية الروسية ضمن مخطط مليشيا الحرس الثوري الإيراني لجعل العراق الساحة الرئيسية لحربها ضد واشنطن.

وكثّفت مليشيات الحشد الشعبي والأحزاب التابعة لإيران المنضوية في مجلس النواب والحكومة العراقية من ضغوطاتها على حكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي وإطلاق الفتاوى والتهديدات ضد أمريكا وحلفائها واستمرار محاولاتها لتشريع قانون إخراج القوات الأمريكية من العراق، ونقل آلاف الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية إلى الأراضي العراقية ومنع العراق من الالتزام بالعقوبات الأمريكية على النظام الإيراني، فضلا عن ضغوطاتها على بغداد لشراء منظومة (إس ٤٠٠) الصاروخية الروسية.

وتهدف هذه الضغوطات المتواصلة إلى إحراج رئيس الوزراء العراقي وحكومته التي تقترب من بلوغ عامها الأول أمام واشنطن وتعكير العلاقات بين بغداد والإدارة الأمريكية كي تنفذ إيران خطتها لجعل العراق الساحة الرئيسية للحرب بين النظام الإيراني وأمريكا، خصوصا أن قادة المليشيات لم يخفوا نواياهم في إسقاط الحكومة فيما إذا لم تستجب وتتناغم مع محاولاتهم لإحراق العراق.





الأمر الذي يضع العراق، بحسب مراقبين سياسيين، أمام سيناريوين؛ هما سحب كتلة البناء التي تتكون من تحالف حزب الدعوة ومليشيات الحشد الشعبي بالتنسيق مع الأحزاب الأخرى التابعة لإيران الثقة من عادل عبدالمهدي وإسقاط حكومته بحجة تحالفها مع واشنطن أو تنفيذ المليشيات لانقلاب عسكري على الشرعية في العراق بنفس الحجة على شاكلة الانقلاب الذي نفذته مليشيا الحوثي في اليمن، وتحويل العراق إلى ساحة حرب داخلية لن تنتهي إلا بتدميره بالكامل.

وتزامنا مع مفاوضات الفياض لشراء منظومة الصواريخ من روسيا؛ أصدر الحشد الشعبي قرارا بتشكيل قوات جوية، حمل توقيع نائب رئيس هيئة الحشد أبو مهدي المهندس زعيم كتائب حزب الله العراق، لكن لم تمض سوى ساعات على إصدار القرار حتى أعلنت مليشيا الحشد أن القرار مزيف ولم يصدر عنها.

لكن ورغم نفيها، أكد قائد في الجيش العراقي لـ"العين الإخبارية"، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن الحشد الشعبي بدأ فعلا منذ أشهر بتشكيل قوات جوية بدعم من فيلق القدس، جناح الحرس الثوري الخارجي، من خلال إرسال أكثر من ١٠٠ مسلح من مسلحيها غالبيتهم من كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق والنجباء وسيد الشهداء والخراساني إلى إيران للتدريب على قيادة الطائرات ومنظومة الدفاع الجوي، مضيفا أن طيارين إيرانيين وخبراء صواريخ موجودون حاليا في العراق لتدريب وجبات جديدة من عناصر المليشيات في إطار استعدادات الحشد الشعبي لامتلاك الطائرات ومنظومة (إس ٤٠٠) الروسية.

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واعتبرت أطراف سياسية عراقية استمرار الحشد الشعبي في بناء ترسانته العسكرية مخططا من الحرس الثوري لتحجيم الجيش العراقي بالكامل وتقوية الحشد كقوة رديفة للجيش بأسرع وقت ممكن ضمن استعدادات إيران لإبعاد المواجهة العسكرية عن أراضيها، ونقل المعركة البرية والجوية مع واشنطن وحلفائها إلى العراق.

وقال السياسي العراقي انتفاض قنبر، رئيس حزب المستقبل، في تغريدة على صفحته في "تويتر" إن "غاية مليشيات الحشد الشعبي من تشكيل قوة جوية هي لتحريض إسرائيل‬ على مزيد من الضربات على العراق وحرقه لإبعاد أو تأجيل إيران‬ من الضربات العسكرية المباشرة"، مضيفا أن القرار تصعيد ستستغله طهران لنقل صواريخ مضادة للجو وطائرات مسيرة إيرانية إلى العراق.

وتستغل مليشيا الحشد الشعبي اتهامات للولايات المتحدة الأمريكية بمساعدة إسرائيل لاستهداف مقرات الحشد والصواريخ الإيرانية في الضغط على عادل عبدالمهدي والحكومة العراقية لشراء منظومة الصواريخ الروسية والسعي إلى إصدار قانون إخراج القوات الأمريكية من العراق خلال جلسات الفصل التشريعي المقبل الذي سيبدأ خلال الأيام المقبلة.

واستبعد الخبير العسكري والاستراتيجي العراقي علاء النشوع تمكن مليشيا الحشد الشعبي من الحصول على منظومة الصواريخ الروسية.





وقال النشوع، لـ"العين الإخبارية"، إن "روسيا لن تمنح مليشيا الحشد هذه المنظومة وستماطل في الصفقة لأنها توصلت إلى اتفاق مع واشنطن في سوريا"، لافتا إلى أنه حتى مع وجود هكذا منظومة لدى المليشيات إلا أنها لن تتمكن من مواجهة الطيران الأمريكي والإسرائيلي.

وتابع النشوع: "إيران تستخدم المليشيات في العراق كوقود لنار الحرب بدلا عن الحرس الثوري والقوات الإيرانية الأخرى، لذلك صفقة شراء منظومة الصواريخ الروسية هي صفقة إيرانية بأموال العراق"، مؤكدا أن إيران تتخذ حاليا من العراق مستودعا لأسلحتها وصواريخها وتواصل نقل الصواريخ والأسلحة إليه لاستخدامها في المرحلة المقبلة ضد أمريكا، وبالتالي تنقل المعركة بشكل كامل إلى العراق.

وشدد النشوع على أن "تشكيل المليشيات الإيرانية قوات جوية في العراق يهدف إلى إعطاء حرية للطائرات الإيرانية لاستخدام الأجواء والقواعد الجوية العراقية بحرية ونقل الطائرات الإيرانية إلى العراق"، مشيرا إلى أن تزامن قرار تشكيل القوة الجوية مع مفاوضات شراء منظومة الصواريخ الروسية يؤكد سعي مليشيا الحشد لامتلاك قوة جوية ودفاع جوي.

ويواصل فيلق القدس الإيراني بالتنسيق مع مليشيا الحشد الشعبي، منذ أشهر، عمليات نقل صواريخ مختلفة المديات ومنصات إطلاقها وطائرات الدرون إلى العراق لتخزن في قواعد الحشد الشعبي، وبعد تعرض العديد من هذه القواعد لغارات جوية خلال الشهرين الماضيين نقلت المليشيات الصواريخ إلى قواعد تابعة للجيش العراقي والقوات الأمنية الأخرى وإلى مواقع أخرى تحت الأرض كانت تابعة للجيش العراقي السابق في المدن العراقية إلى جانب استخدامها المعامل والمصانع المتوقفة عن العمل لتخزين هذه الصواريخ وتجميع صواريخ أخرى بإشراف خبراء من الحرس الثوري الإيراني.