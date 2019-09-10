الان تتابع وزير يمني يتهم الإخوان بتهديده! والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عدن- الخليج 365: اتهم وزير المياه والبيئة اليمني، عزي شريم، مسلحين بمحاولة اقتحام منزله بالعاصمة المؤقتة عدن. وقال شريم إن “فتحي السقاف الموالي لحزب الإصلاح، وجه منذ 3 أيام مسلحين باقتحام منزلي في عدن”.وأضاف أن السقاف تواصل معه وهدده مستخدماً ألفاظاً بذيئة.

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