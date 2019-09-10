الان تتابع الجيش الإسرائيلي يؤكد سقوط طائرة تابعة له في غزة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 7:57 ص, 10 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 حركة حماس رصدت الطائرة وأسقطتها رام الله - الخليج 365: أكد الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء أن طائرة مسيرة تابعة له سقطت في قطاع غزة ليل الاثنين. وذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” أن سبب سقوط الطائرة قيد التحقيق حاليا.وقالت مصادر في غزة إن حركة حماس رصدت الطائرة وأسقطتها، بحسب الصحيفة.

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