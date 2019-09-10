الطاقة الذرية: إيران بدأت تركيب مزيد من أجهزة الطرد المركزي وتمضى نحو تخصيب اليورانيوم

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاثنين إن إيران بدأت تركيب مزيد من أجهزة الطرد المركزى المتقدمة وتمضى نحو تخصيب اليورانيوم بها برغم أن هذا محظور بموجب الاتفاق النووى الذى أبرمته مع القوى العالمية.



وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة فى بيان "تم إعداد جميع أجهزة الطرد المركزى المركبة للتجربة باستخدام سادس فلوريد اليورانيوم" برغم أنه لم يتم تجربة أى منها بتلك المادة فى 7و8 سبتمبر.

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