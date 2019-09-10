اليوم.. اجتماع للجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بالأزمة مع إيران بالقاهرة

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الثلاثاء 10 سبتمبر 2019

أحمد أبو الغيط

كتب متابعات_الخليج 365

تعقد اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران، اجتماعا وزاريا لها صباح اليوم الثلاثاء بالقاهرة برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، وبمشاركة البحرين والسعودية ومصر والأمين العام لجامعة الدول العربية وذلك قبيل انطلاق أعمال الدورة (152) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية.



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وتناقش اللجنة تقريراً أعدته الأمانة العامة للجامعة العربية حول متابعة تطورات الأزمة مع إيران، وسبل التصدى لتدخلاتها فى الشئون الداخلية للدول العربية سياسيا واقتصاديا وإعلاميا، كما أعدت مشروع بيان حول هذا الموضوع، وكذلك مشروع قرار لرفعه إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب فى دورتهم الجديدة ضمن بند "التدخلات الإيرانية فى الشؤون الداخلية للدول العربية".

ومن ناحية أخرى، تعقد هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات التابعة للقمة العربية اجتماعاً صباح غد الثلاثاء على مستوى وزراء الخارجية برئاسة تونس الرئيس الحالى للقمة العربية، وبمشاركة الدول الأعضاء بالهيئة وهى السعودية والسودان والصومال والعراق والأمين العام للجامعة الدول العربية.

ومن المقرر أن تستعرض الهيئة فى اجتماعها التقرير النصف السنوى الذى أعده اجتماع الهيئة أمس (الأحد) على مستوى المندوبين الدائمين حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التى عقدت فى تونس مارس 2019، ورفع هذا التقرير إلى اجتماع الدورة 152 لمجلس جامعة الدول العربية .