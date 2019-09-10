تنظيم الحمدين يرتكب جريمة جديدة في حق مواطنين قطريين

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الثلاثاء 10 سبتمبر 2019
تميم
كتب
متابعات_الخليج 365
ارتكب تنظيم الحمدين الحاكم في قطر جريمة جديدة في حق مواطنين قطريين، بعد أن رفضت الدوحة نقل قطريين تعرضوا لحادث خطير في دولة الكويت، وهم الآن يتلقون العلاج في مستشفى العدان بالكويت.
ورفضت الخطوط الجوية القطرية التي لا تتورع على نقل الإرهابيين ومخربي الأوطان نقل القطريين إلى وطنهم لاستكمال العلاج هناك، فضلا عن تقاعس سفارة الدوحة بالكويت عن تقديم يد العون والمساعدة للمرضى.
وهو الأمر الذي دفع المغردين للتفاعل مع الأمر.
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