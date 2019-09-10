تنظيم الحمدين يرتكب جريمة جديدة في حق مواطنين قطريين

Advertisements Advertisements

الثلاثاء 10 سبتمبر 2019

تميم

كتب متابعات_الخليج 365

ارتكب تنظيم الحمدين الحاكم في قطر جريمة جديدة في حق مواطنين قطريين، بعد أن رفضت الدوحة نقل قطريين تعرضوا لحادث خطير في دولة الكويت، وهم الآن يتلقون العلاج في مستشفى العدان بالكويت.



Advertisements

ورفضت الخطوط الجوية القطرية التي لا تتورع على نقل الإرهابيين ومخربي الأوطان نقل القطريين إلى وطنهم لاستكمال العلاج هناك، فضلا عن تقاعس سفارة الدوحة بالكويت عن تقديم يد العون والمساعدة للمرضى.

وهو الأمر الذي دفع المغردين للتفاعل مع الأمر.