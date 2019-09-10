إسرائيل: إيران دمرت موقعا لتطوير أسلحة نووية بعد اكتشافه

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الثلاثاء 10 سبتمبر 2019
رئيس الوزراء الإسرائيلي
كتب
متابعات_الخليج 365
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تدمير إيران لموقع في آباده جنوب طهران، كانت تستخدمه لتطوير أسلحة نووية بعد اكتشافه.
وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي، الإثنين، إن إسرائيل كشفت عن موقع سري جديد على صلة ببرنامج إيران النووي، ولكن إيران دمرته بعدما أدركت أنه تم اكتشافه.
وأضاف أن مفتشي الأمم المتحدة عثروا في مستودع ذري بطهران على يورانيوم غير معلن، وهذا انتهاك صارخ لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وتابع: قام الإيرانيون بتنظيف المستودع الذري في طهران قبل وصول مفتشي الأمم المتحدة، وكان الهدف من ذلك التغطية، ولكن لم ينجح الأمر.
ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى "ممارسة مزيد من الضغط على النظام الإيراني".
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس: "في ضوء إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن انتهاك إيران الاتفاقية النووية، يجب على حكومات فرنسا وبريطانيا وألمانيا ودول العالم إعلان إلغاء الاتفاقية والانضمام للعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران".
وأضاف: "يجب أن يتحد العالم ضد إيران التي تسعى للحصول على أسلحة نووية وتدعم الإرهاب".
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