"السيادي" السوداني يدعو للتنسيق بشأن السياحة العلاجية

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الثلاثاء 10 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
طالب عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، اللواء ركن إبراهيم جابر، يوم الإثنين، بضرورة إحكام التنسيق مع الوزارات ذات الصلة بعملية السياحة العلاجية، وفي مقدمتها وزارت السياحة والداخلية والخارجية والصحة، بالإضافة إلى إدارتي مطار الخرطوم والجمارك. والتقى عضو المجلس بمكتبه بالقصر الجمهوري يوم الإثنين، اللواء ركن طبيب خالد هاشم رئيس لجنة السياحة العلاجية، إحدى لجان المجلس السيادي الانتقالي.
ووجه جابر بتكثيف العمل الإعلامي وتسليط مزيد من الضوء على السياحة العلاجية، علاوة على استمرار عمليات رصد ومتابعة إعداد المرضى الداخلين والخارجين من البلاد، بالتنسيق مع القموسيون الطبي والجوازات.
من جهته، كشف رئيس لجنة السياحة العلاجية، في تصريحات صحفية عقب اللقاء، عن إجراء سبع عمليات لزراعة القرنية يوم الثلاثاء، ضمن برنامج اللجنة تشمل مواطنين من دولة جنوب السودان.
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