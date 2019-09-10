ارسلان بذكرى صالح العريضي: كم نفتقدك اليوم في زمن الخداع والغدر

لفت رئيس ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ النائب ​طلال أرسلان​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة ذكرى القيادي في الحزب صالح فرحان العريضي، قائلاً: "في مثل هذا اليوم استشهد صالح العريضي وفي هذه المناسبة الأليمة لا يسعنا الا ان نتذكره بمناقبيته ووفائه وأخلاقياته المميّزة وشجاعته وعنفوانه في أصعب الظروف رغم التحديات التي واجهناها سوياً بعزم وإرادة وبصلابة الرجال الرجال".

وقال: "كم نفتقدك كل يوم في زمن التلطّي والخداع والغدر والمسايرة على حساب المبادئ والقيم والمواقف الخالية من براثن الفتن والمصالح الشخصية القاتلة، عندما لا يعرف القيمون التمييز بين الحق والباطل بغض النظر عن عواطفنا الشخصية". وأكد انه "سنكمل ما تعاهدنا عليه رغم كل شيء بعزم وقوة شاء من شاء وأبى من أبى".