جبور:نصيحة البستاني بخروج القوات من الحكومة مردودة شكلا ومضمونا

أكد مسؤول جهاز التواصل والاعلام في القوات اللبنانية شارل جبور في تصريح على مواقع التواصل اللبناني ان "نصيحة النائب فريد البستاني بخروج القوات اللبنانية من الحكومة مردودة شكلا ومضمونا، ولا نسمح له ولا لغيره بنصائح مغلفة باتهامات تعطيلية لا أساس لها سوى لدى فريقه الفاشل الذي يعطِّل البلد تحقيقا لمآربه ويخوِّن كل من لا يبصم على سياساته المنحرفة".
وتوجه إلى البستاني بالقول: "وانت آخر من يحق له الكلام عن النضال".
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