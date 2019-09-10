شربل: المادة 43 لم توضع للانتخابات الفرعية ولا حاجة لاجراء انتخابات بوجود مرشح واحد

اعتبر الوزير السابق ​مروان شربل​، "ان المادة 43 تتعلق بالانتخابات العامة ولم يلحظها المشترع في حالة ​الانتخابات الفرعية​، وهي وضعت في حال وجود لوائح متنافسة تنظم عملية الترشيح وسحب هذا الترشيح،" مشيرا اان "ربما لم يتوقع المشترع الذي وضع هذه المادة ان تحصل حالة كالتي نمر بها اليوم في انتخابات فرعية صور."

وشدّد شربل في حديث اذاعي، على "ان هذه الحالة حصلت في التسعينات وحينها اعلن فوز المرشح الوحيد بالتزكية ولا يمكن الحديث عن مخالفة قانونية اليوم في ظروف استثنائية كتلك التي نمر بها اليوم، على مختلف الصعد،" وسأل شربل "ان في حال انسحب كل المرشحين في اي انتخابات، فهل تحصل العملية الانتخابية حينها؟ بالمنطق لا وواقعيا ايضا" مؤكدا "ان الامر هنا يتعلق بحسن تسيير المرفق العام، اما بعد انسحاب المرشحة ​بشرى خليل​، فلم يعد هناك حاجة لاجراء العملية الانتخابية لانه في هذه الحالة انتفت المصلحة، ولا احد يحق لاحد الطعن بنتيجة الانتخابات طالما لا يوجد مرشح خاسر."