كمين مسلح في شمال بوركينا فاسو يؤدي الى مقتل ستة دركيين

قتل ستّة دركيين في كمين نصبه مسلّحون في شمال ​بوركينا فاسو​، عند مدخل إيناتا، وفق ما ذكر مصدر أمني لوكالة فرانس برس.

وذكر المصدر ان "وحدة من الدرك كانت عائدة من مهمة إمداد، تعرّضت لكمين صباح الإثنين، وأسفر عن مقتل ستة عناصر"، مؤكّداً أن المسلّحين الذين نصبوه ينتمون إلى "جماعات مسلّحة إرهابية تنشط في المنطقة".

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