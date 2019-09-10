موظفو القطاع العام في كندا يهددون بالإضراب الشهر المقبل

كشف اتحاد موظفي ​القطاع العام​ في كندا أنهم ينوون الإضراب عن العمل بعد ​الانتخابات​ الفيدرالية المقبلة الشهر المقبل في حال لم تنجح المفاوضات مع ​الحكومة​ بشأن عقد العمل الجماعي، بجانب الخلافات بشأن نظام دفع الرواتب.

ولم تنجح المفاوضات التي استأنفها الاتحاد مطلع شهر أيلول، في التوصل إلى اتفاق، بشأن زيادة الرواتب ولا بشأن التعويض على الموظفين المتضررين من نظام دفع الرواتب.

واحتكم الاتحاد إلى مجلس المصلحة العامة للتوسط في الخلاف بينه وبين الحكومة، دون أن يمنعه ذلك من العودة إلى طاولة المفاوضات.