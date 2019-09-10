"فيدوموستي": الجزائر تقتني 30 طائرة مقاتلة روسية جديدة

اشارت صحيفة "فيدوموستي" الروسية أن "​الجزائر​ وقعت صفقة طائرات "سو-30إم كا إيه(أ)" و "ميغ-29إم/إم2" في معرض الطيران "ماكس 2019"، لافتة الى أن "القيمة الاجمالية لسعر الطائرات مقدارها 1.8 مليار ​دولار​".

هذا وكان مصدر في ​وزارة الدفاع الروسية​ أفاد لوسائل الإعلام في آب 2018 أن الجزائر تبحث شراء 14 ​طائرة​ جديدة من طراز "ميغ-29إم/إم2".