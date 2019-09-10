"فيدوموستي": الجزائر تقتني 30 طائرة مقاتلة روسية جديدة

اشارت صحيفة "فيدوموستي" الروسية أن "الجزائر وقعت صفقة طائرات "سو-30إم كا إيه(أ)" و "ميغ-29إم/إم2" في معرض الطيران "ماكس 2019"، لافتة الى أن "القيمة الاجمالية لسعر الطائرات مقدارها 1.8 مليار دولار".
هذا وكان مصدر في وزارة الدفاع الروسية أفاد لوسائل الإعلام في آب 2018 أن الجزائر تبحث شراء 14 طائرة جديدة من طراز "ميغ-29إم/إم2".
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