فرار المئات من منازلهم في ولاية كوينزلاند الأسترالية بسبب الحرائق

ذكرت هيئة الإطفاء في ولاية كوينزلاند الأسترالية، أن مئات الأشخاص اضطروا للفرار من منازلهم على ساحل الولاية ليلا، مع خروج 68 حريق غابات عن السيطرة لليوم الخامس.

وذكرت شرطة الطوارئ في كوينزلاند أن بلدة "نوسا" الساحلية الشهيرة باتت في حالة تأهب قصوى حيث ضربت ​الحرائق​ التي زادت قوتها بسبب الرياح العاتية، مستوطنة بيرجيان بيتش القريبة، مما أدى إلى تدمير منزلين على الأقل.

وكافح أكثر من 100 من ​رجال الإطفاء​ الحريق الذي اندلع بالقرب من بيرجيان. وأفادت هيئة الإذاعة الأسترالية "إيه بي سي" بأن ​الشرطة​ تحقق فيما إذا كانت هذه الحرائق قد تم إشعالها عمدا.