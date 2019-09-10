أدرعي: سقوط طائرة مسيرة صغيرة في جنوب قطاع غزة

أعلن المتحدث باسم ​الجيش الاسرائيلي​ ​أفيخاي أدرعي​ أنه "في ساعات الليلة الماضية سقطت ​طائرة​ مسيرة صغيرة في جنوب ​قطاع غزة​"، لافتا إلى انه "يتم التحقيق في الحادث".

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