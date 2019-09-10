زعيمة هونغ كونغ: تصعيد العنف لن يحل المشاكل الاجتماعية

أشارت زعيمة هونغ كونغ كاري لام الى إن "تصعيد العنف لن يحل المشاكل الاجتماعية في المدينة التي تحكمها الصين، وعبرت عن أسفها لتدخل برلمانات أجنبية في شؤون المدينة".
وكانت لام تتحدث بعد أن شهد مطلع الأسبوع مزيدا من الاحتجاجات التي شابها العنف في بعض الأحيان، إذ أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذين تحركوا عبر المدينة في مناوشات كر وفر.
وتجمع الآلاف من المتظاهرين في هونغ كونغ، يوم الأحد 8 أيلول، في مسيرة إلى القنصلية الأميركية، حيث دعوا الرئيس دونالد ترامب، لـ"تحرير" مدينتهم.
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