زعيمة هونغ كونغ: تصعيد العنف لن يحل المشاكل الاجتماعية

أشارت زعيمة ​هونغ كونغ​ ​كاري لام​ الى إن "تصعيد ​العنف​ لن يحل المشاكل الاجتماعية في المدينة التي تحكمها ​الصين​، وعبرت عن أسفها لتدخل برلمانات أجنبية في شؤون المدينة".

وكانت لام تتحدث بعد أن شهد مطلع الأسبوع مزيدا من الاحتجاجات التي شابها العنف في بعض الأحيان، إذ أطلقت ​الشرطة​ ​الغاز​ المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذين تحركوا عبر المدينة في مناوشات كر وفر.

وتجمع الآلاف من المتظاهرين في هونغ كونغ، يوم الأحد 8 أيلول، في مسيرة إلى القنصلية الأميركية، حيث دعوا الرئيس ​دونالد ترامب​، لـ"تحرير" مدينتهم.