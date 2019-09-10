كوريا الشمالية أطلقت صاروخين وتدعو واشنطن لاستئناف المفاوضات

اطلقت ​كوريا الشمالية​ صباح اليوم "صاروخين غير محدّدين" باتجاه البحر، بحسب ما أعلن ​الجيش الكوري الجنوبي​ للأنباء، في اختبار يأتي بعيد اقتراح ​بيونغ يانغ​ على ​واشنطن​ استئناف المفاوضات الثنائية في أواخر أيلول الجاري.

وذكرت رئاسة أركان الجيش الكوري الجنوبي في بيان انّ مقذوفين أطلقا من منطقة كايشون في محافظة بيونغان الجنوبية في وسط كوريا الشمالية وسقطا في بحر ​اليابان​ (بحر الشرق) بعدما اجتازا مسافة 330 كلم تقريباً.

وحثّت رئاسة الأركان في بيانها " الشمال على وضع حدّ لهذه الأعمال التي تؤدّي إلى تفاقم التوتّرات في المنطقة".

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