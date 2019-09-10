الخارجية الروسية ترفض التعليق على نبأ اجلاء جاسوس اميركي من روسيا

ذكرت "سي إن إن" نقلا عن مصادر استخبارية أميركية أن ​المخابرات الأميركية​ أسرعت في عام 2017 بإجلاء "مخبر رفيع المستوى من ​الحكومة الروسية​" بعد لقاء الرئيس ​دونالد ترامب​ بوزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​، خشية أن يفشي الرئيس الأميركي أسرار الجاسوس الأميركي.

وأفادت صحيفة "​كوميرسانت​" الروسية أن مصدرا في ​وزارة الخارجية​ قال لها تعقيبا على ما أعلنته "سي إن إن" إنه "يرفض التعليق على المعلومات عن "الجاسوس الأميركي"، لأن تأكيد أو نفي هذه المعلومات يدخل في صميم اختصاصات ​وكالة الاستخبارات المركزية​ الأميركية". وعن لقاء لافروف وترامب شدد المصدر على إنه خبر مختلق.