ذكرت "سي إن إن" نقلا عن مصادر استخبارية أميركية أن المخابرات الأميركية أسرعت في عام 2017 بإجلاء "مخبر رفيع المستوى من الحكومة الروسية" بعد لقاء الرئيس دونالد ترامب بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خشية أن يفشي الرئيس الأميركي أسرار الجاسوس الأميركي.
وأفادت صحيفة "كوميرسانت" الروسية أن مصدرا في وزارة الخارجية قال لها تعقيبا على ما أعلنته "سي إن إن" إنه "يرفض التعليق على المعلومات عن "الجاسوس الأميركي"، لأن تأكيد أو نفي هذه المعلومات يدخل في صميم اختصاصات وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية". وعن لقاء لافروف وترامب شدد المصدر على إنه خبر مختلق.
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الروسية ترفض التعليق على نبأ اجلاء جاسوس اميركي من روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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