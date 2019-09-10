جيش الاحتلال يؤكد سقوط طائرة مسيّرة تابعة له في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، سقوط طائرة مسيرة تابعة له في قطاع غزة ليل أمس الاثنين.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن سبب سقوط الطائرة قيد التحقيق حاليًا.

وقالت مصادر في غزة إن حركة "حماس" رصدت الطائرة وأسقطتها، بحسب الصحيفة.

​