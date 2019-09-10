مصرع شخص وإصابة العشرات في حريق مستشفى بألمانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين- (د ب أ):
لقي شخص مصرعه وأصيب العشرات في حريق بمستشفى بمدينة دوسلدورف الألمانية، حسبما ذكر رجال الإطفاء في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء.
وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء إن من بين المصابين 7 يعانون من حالات طبية تهدد حياتهم بينما أصيب 4 بجروح خطيرة.
وأوضحت السلطات، إن 61 شخصًا آخرين يعانون من استنشاق الدخان الناجم الحريق في مستشفى ماريان في دوسلدورف، مضيفة أن ما يصل إلى 100 شخص تلقوا الرعاية الطبية.
وقال رجال الإطفاء إن سبب الحريق، الذي تم إخماده، لم يعرف بعد.
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