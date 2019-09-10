سامسونج تقدم جلاكسي Fold 5G الجديد بمعرض IFA

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين- (د ب أ):

كشفت شركة سامسونج النقاب عن جالاكسي Fold 5G الجديد خلال فعاليات معرض الإلكترونيات IFA بالعاصمة الألمانية برلين والممتد حتى 11 سبتمبر الجاري.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أنها قامت بحل جميع المشكلات الميكانيكية، التي ظهرت في الإصدار الأول.

واشتكى المستخدمون من 3 عيوب في الهاتف الذكي المطوي من سامسونج، والتي تمثلت في تجمع الاتساخات في المواضع المفتوحة من جسم الجهاز، وتلف المفصلات في بعض الأحيان، وتلف رقاقة الحماية، وهو ما كان يمكن تخمينه أثناء الاختبارات، وبالتالي تعرضت شاشة الهاتف المطوي للضرر.

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وأكدت شركة سامسونج أنها قامت بإحكام الهاتف الذكي المطوي الجديد ضد توغل الغبار والأتربة، مع ضبط المفصلات ووجود إطار يفصل بين المستخدم والحافة اللاصقة لرقاقة حماية الشاشة.

ويعتمد الموديل الجديد على شبكة الجيل الخامس 5G، ولذلك قامت شركة سامسونج بتغيير اسم الجهاز إلى جالاكسي Fold 5G.

ولم تطرأ أية تعديلات على مفهوم الاستخدام المبتكر بالهاتف الذكي المطوي؛ حيث يبلغ قياس الشاشة وهي مفرودة حوالي 3ر7 بوصة وتوفر مساحة لتشغيل ثلاثة تطبيقات في نفس الوقت؛ حيث يمكن استعمال مواقع الويب والتقويم والملاحة بشكل متزامن، ومن ضمن الوظائف العملية انتقال تشغيل الملاحة إلى الشاشة الأمامية عندما يتم طي الهاتف الذكي.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للهاتف المطوي الجديد من سامسونج على 6 كاميرات؛ كاميرا رئيسية على الجانب الخلفي للجهاز بثلاث عدسات مع كاميرا السيلفي أعلى الشاشة الأمامية واثنتان في زاوية الشاشة القابلة للطي، مع الاعتماد على نظام تشغيل جوجل أندرويد 9، وتشتمل باقة التوريد على سماعات رأس لاسلكية وغطاء للهاتف الذكي مصنوع من ألياف الأراميد.