اليوم.. بدء صرف معاشات سبتمبر المحولة على البنوك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة الديب:

تبدأ وزارة التضامن، اليوم الثلاثاء، في صرف معاشات شهر سبتمبر المحول صرفها على البنوك لـ1.58 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 4.34 مليار جنيه.

وتابعت الوزيرة أمس، انتظام عمليات صرف معاشات شهر واطمأنت لسير عملية صرف المعاشات بيسر وبدون شكوى بجميع منافذ الصرف وماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها، بالإضافة إلى المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد.

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وقالت اللجنة المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص التي تتابع عمليات الصرف على مدار اليوم، إن إجمالي الحالات التي صرفت المعاش حتى صباح الاثنين، تزيد عن 5 ملايين و186 ألف عملية صرف بقيمة إجمالية 7 مليارات و791 مليون جنيه.

وبلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي 798 ألف حالة بقيمة إجمالية مليار و424 مليون جنيه، وعدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات (ATM) 2 مليون و71 ألف حالة صرف بقيمة إجمالية 2 مليار و494 مليون جنيها)، بالإضافة إلى 2 مليون و317 ألف حالة صرف قاموا بصرف معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 3 مليارات و873 مليون جنيها.

كانت الوزيرة أصدرت تعليماتها بمتابعة سير عمليات صرف المعاشات والعمل على حل أي شكوى من أصحاب المعاشات والقائمين بالصرف.​