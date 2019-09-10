للمرة الثانية.. البرلمان البريطاني يرفض طلب جونسون إجراء انتخابات مبكرة

رفض البرلمان البريطاني، اليوم الثلاثاء، طلباً من رئيس الوزراء بوريس جونسون لإجراء انتخابات برلمانية جديدة.

وللدعوة لإجراء انتخابات، تحتاج الحكومة 434 صوتاً، أي بواقع ثلثي عدد النواب المنتخبين في مجلس العموم المؤلف من 650 عضواً.

وفي التصويت الذي أجري في الساعات الأولى من صباح اليوم، لم يدعم طلب الحكومة سوى 293 نائباً.

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وكانت أحزاب المعارضة قد اتفقت قبل التصويت على عدم دعم جونسون إلى أن يلتزم بقانون جديد يهدف لتأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ومنع خروج البلاد من دون اتفاق مع بروكسل.