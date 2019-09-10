إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة جنوب غزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أسقطت طائرة مسيرة من طراز "كواد كابتر" تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في ساعات الليل المتأخرة، في جنوب قطاع غزة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء.

وأقر الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، بأن طائرة مسيرة صغيرة (درون) تابعة له سقطت الليلة الماضية في جنوب قطاع غزة، حيث شرع التحقيق في الحادث.

ووفقا للموقع الإلكتروني "واللا" فإن قوة مسلحة تابعة لحركة حماس لاحظت وجود الطائرة المسيرة التابعة للجيش في سماء القطاع شرق رفح وأطقت النيران على المسيرة وأسقطتها وقامت بوضع اليد على عليها.

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وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات مسلحة في قطاع غزة، والتي تنشط على طول السياج الأمني مع إسرائيل، أطلقت النار على مسيرة تابعة لجيش الاحتلال كانت في مهمة في سماء مدينة رفح، حيث تم إسقاطها والسيطرة عليها.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الإثنين، أن طائرة مسيرة صغيرة (درون) تابعة له سقطت في الأراضي اللبنانية، وذلك بعد وقت قصير من إعلان حزب الله عن أن مقاتليه أسقطوا هذه الطائرة في منطقة بلدة رامية اللبنانية، وأنها بحوزة مقاتليه.

وحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فإن "الحديث عن طائرة مسيرة بسيطة جدا سقطت أثناء نشاط عادي، ولا تخوف من تسرب معلومات".