السلطات البريطانية تحبط 22 هجوماً إرهابيًا منذ مارس 2017

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السلطات البريطانية تحبط 22 هجوما إرهابيا منذ مارس 2017
الثلاثاء 10 سبتمبر 2019
كتب
الخليج 365
قال نيل باسو، رئيس شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية، الاثنين، إن السلطات البريطانية تمكنت من إحباط 22 هجوماً منذ مارس 2017، وهو ما يزيد عن العدد المعلن بثلاثة مرات.
وأضاف باسو، وهو أيضاً مساعد مفوض الشرطة، وفقاً للنص الذي وزعته سكوتلانديارد، أن 7 من تلك الهجمات متعلقة "بما يشتبه في أنه إرهاب يميني".
وأشار المسؤول الأمني، أمام مؤتمر الإرهاب الدولي في هرتزليا الإسرائيلية، إلى أن الهجمات أصبحت أسهل تنفيذاً وأصعب في رصدها. وروج لبرنامج "بريفينتط (أو "امنع") البريطاني لمكافحة الإرهاب الذي يتم بمشاركة عدة أجهزة حكومية ويشمل الخدمات الاجتماعية، ويهدف لرصد وردع الأفراد الذين ربما يكونون عرضة للتجنيد من قبل متطرفين".
ومن أكثر المخاطر المحتملة التي تقلق الضباط البريطانيين عودة المقاتلين الأجانب والمهاجمين الذين يتحركون بشكل منفرد والمختلين عقلياً، بالإضافة إلى "الخطر المتنامي" للإرهاب اليميني.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.