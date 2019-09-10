إخلاء سبيل متظاهر اعتقل لرفعه راية أمازيغية في الجزائر

أمرت ​محكمة​ جزائرية ب​إخلاء سبيل​ متظاهر اعتقل خلال تظاهرة ضد النظام لرفعه راية أمازيغية وحوكم بتهمة "المساس بسلامة وحدة الوطن"، وهي جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدّة تصل إلى 10 سنوات. وعيسي هو ثاني متظاهر يعتقل بتهمة رفع الراية الأمازيغية ويتم إخلاء سبيله. ويذكر انه في 8 آب برأت محكمة في مدينة عنابة متظاهراً أوقف لرفعه العلم الأمازيغي في حين كانت ​النيابة العامة​ طلبت حبسه 10 سنوات.

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