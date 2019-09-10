أعلن قائد ​القيادة​ المركزية الأميركية الجنرال كينيث ماكنزي ان ​الجيش​ الأميركي سيصعد على الأرجح من وتيرة عملياته في ​أفغانستان​ لمواجهة تزايد الهجمات التي تشنها ​حركة طالبان​. وفي كلمة له لمجموعة من الصحفيين رافقته خلال مرور قصير على قاعدة باجرام الجوية في شمال شرق أفغانستان، رأى ان "طالبان بالغت في تقدير قوتها في مفاوضات السلام وشنت سلسلة من الهجمات على مناطق حيوية بما يشمل هجوما قتل فيه جندي أميركي الأسبوع الماضي". وقال: "قطعا لن نقف مكتوفي الأيدي ونتركهم يشنون ما يصفونه بالسباق إلى النصر. هذا لن يحدث".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول أميركي:من المرجح تكثيف العمليات ضد حركة طالبان في أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.