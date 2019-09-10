"الجمهورية": شينكر سيلتقي باسيل وقائد الجيش وينهي زيارته بلقاء مع بري

علمت "​الجمهورية​" انّ مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، ​ديفيد شينكر​ سيوسّع من نطاق لقاءاته، بحيث يلتقي، بالإضافة الى المسؤولين الكبار، وزير الخارجية ​جبران باسيل​ وقائد ​الجيش​ وعدداً من رؤساء الأحزاب اليوم وغداً، قبل ان يختتم زيارته بلقاء مع رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ قبل ظهر بعد غد الخميس.

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