أحمد الحريري: عاشوراء درس بالثبات وبالعزيمة على الاصلاح لبناء المستقبل

أشار الأمين العام ل​تيار المستقبل​ ​أحمد الحريري​ في تصريح له على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ الى أن "​عاشوراء​ ليست مجرد ذكرى استشهاد الحسين وإنما هي درس للبشرية جمعاء في ​الثبات​ وفي العزيمة على الإصلاح في سبيل بناء المستقبل".

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