شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أزمة «إس 400».. هل تعاقب واشنطن نظام أردوغان؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (لندن)

كشف وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين أمس (الإثنين)، إن إدارة الرئيس دونالد ترمب تدرس فرض عقوبات على نظام أردوغان بعد شراء تركيا منظومة الدفاع الجوي الصاروخي روسية الصنع إس-400.

وقال منوتشين في تصريحات للصحفيين خارج البيت الأبيض رداً على سؤال عما إذا كانت وزارة الخزانة تفكر في فرض عقوبات "ننظر في الأمر، لن أدلي بأي تصريحات عن أي قرارات محددة، لكننا ننظر في الأمر". ولم يحدد أي أهداف محتملة للعقوبات.

Advertisements

يذكر أن أنقرة وواشنطن على خلاف بسبب شراء تركيا منظومة إس-400 التي تقول الولايات المتحدة إنها لا تتوافق مع دفاعات حلف شمال الأطلسي وتشكل تهديدا لمقاتلات إف-35 الشبح التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن. وتتمسك واشنطن بموقفها القائم على أن منظومة الصواريخ الروسية إس- 400 يمكن أن تهدد الأسرار التقنية لمقاتلات F-35 وتفسح المجال أمام روسيا للحصول على معلومات دقيقة بشأنها.

وفي يوليو الماضي، طردت أمريكا تركيا من برنامج تصنيع المقاتلات المتطورة من طراز F-35، كعقوبة مبدئية على إتمام صفقة شراء المنظومة الروسية. كما أن هناك اتفاقاً في مواقف الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس الأمريكي على أنه ينبغي اتخاذ تدابير وخطوات بشأن إقدام أنقرة على شراء صواريخ طراز إس- 400.

وكانت تقارير أمريكية رجحت أن يتم تمرير مشاريع القوانين التي تم تقديمها هذا العام والتي تطالب بفرض عقوبات ضد أنقرة بموجب قانون مكافحة خصوم أمريكا CAATSA.