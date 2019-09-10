شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 18.. طائرات مجهولة تقصف مليشيات إيرانية في «البوكمال» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رياض منصور (بغداد)

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس (الإثنين) أن طائرات مجهولة قتلت 18 عنصراً من المليشيات الإيرانية والقوات الموالية لها في منطقة البوكمال السورية المحاذية لقضاء القائم العراقي بعد منتصف ليل (الأحد). وقال المرصد في بيان، إن جنسيات القتلى لم تعرف بعد.

وأوضحت المصادر أن هذه الانفجارات استهدفت مقرات للمليشيات التابعة للحشد الشعبي، ومن بينها مقرات حركة الإبدال وحيدريون وحزب الله العراقي داخل الأراضي السورية، وأسفرت عن وقوع قتلى وجرحى في صفوفها.

ونقلت «أسوشييتد برس» عن إحدى جماعات المعارضة السورية قولها، إن الغارات أصابت مستودع أسلحة لقوات الحشد العراقي المدعومة من إيران.

ووفق مصادر متعددة، تنشر إيران في البوكمال مليشيات «حزب الله» اللبناني، و«حزب الله» العراقي، و«النجباء»، و«فاطميون»، و«زينبيون» يقودها جميعا الحرس الثوري الإيراني.

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وعززت المليشيات الإيرانية خلال الأشهر الماضية من وجودها على الحدود العراقية السورية، خصوصا في البوكمال.

وتصاعد التوتر في أوساط مليشيا الحشد في أعقاب إعلان فصيل حركة الإبدال العراقي أمس تعرض مواقع له قرب معبر القائم الحدودي مع سورية إلى قصف بطائرات مسيرة.

وقال نائب رئيس الحركة كمال الحسناوي في بيان: إن مقرات حركة الإبدال المرابطة في القاطع الحدودي بين العراق وسورية استهدفت مع افتتاح المنفذ الحدودي بين منطقة البوكمال والعكاشات.

ولفت إلى أن من وصفه بالتحالف الإسرائيلي الأمريكي استهدف مقرات الحركة قرب معبر القائم بطائرات وصواريخ مسيرة، لكن المقاتلين الموجودين في فصائل المقاومة تمكنوا من إسقاط الطائرات. وأوضح أن القصف لم يوقع أي قتلى واقتصرت الخسائر على المادية فقط ببعض المواقع والاستخبارات.